Британець виграв $157 мільйонів в лотереї «Євромільйони»

Житель Великої Британії виграв у популярній лотереї «Євромільйони» 101 млн. фунтів стерлінгів (приблизно 157 млн. дол.), повідомляє Газета.Ru.

Переможець, ім`я якого не повідомляється, увійде до тисячі найбагатших людей країни. Цей виграш став третім за величиною у Великій Британії за всю історію лотереї.

У лотереї «Євромільйони» беруть участь Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Франція, Бельгія, Люксембург, Швейцарія і Австрія. Останній великий виграш на жителів Великої Британії припав у липні, коли пара виграла 161 млн. фунтів стерлінгів.