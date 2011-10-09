У Молдові демонстранти не пустили Кирила до пам'ятника

Через протести противників Митрополії Кишинева і Всієї Молдови була змінена програма візиту глави Російської православної церкви московського патріарха Кирила до столиці республіки.

Вранці в неділю, 9 жовтня, патріарх провів богослужіння в соборі Різдва Христового в центрі Кишинева, а після цього планував покласти квіти до пам`ятника господарю Молдавії, проте там патріарха чекали кілька десятків людей.

«Молдова не є складовою частиною Росії, а молдавська церква має бути в складі Патріархії Румунії, а не Росії», — говорили учасники акції.

Також патріарх скасував благословення молодят, яке мало відбутися біля пам`ятника Стефану Великому. Митрополит Петро, ​​який очолює підпорядковану Румунській патріархії Митрополію Бессарабії, засудив акцію протесту.

“Ми усі православні люди, повинні проявити толерантність і розуміння. Ми не заперечуємо проти приїзду патріарха Кирила і його зустрічей з паствою. Ми розуміємо, що цей візит носить яскраво виражений політичний характер, але на усе воля Божа. Ми сподіваємося, що і патріарх Даніел — глава Румунської православної церкви — також відвідає цю землю, оскільки він теж має повне на це право", — сказав митрополит Петро журналістам, призвавши Молдавію відмовитися від будь-яких форм протесту.

Згідно з офіційною статистикою, більше 90% жителів Молдови сповідують православ`я. Приблизно три чверті з них відносяться до Митрополії Кишинева і Усієї Молдови, яка підкоряється РПЦ.

Близько чверті вірян відносяться до Митрополії Бесарабії у веденні Румунської патріархії. Митрополія Бесарабії, яка існувала в 1918-1940 році, була відтворена в 1992 році, але зареєстрована тільки в 2002 році.

Незважаючи на те що відкритого конфлікту між двома митрополіями не існує, у них є розбіжності і майнові спори. Єдиною відмінністю в дотриманні канонів вважається те, що Митрополія Молдови відмічає релігійні свята за старим стилем, а Митрополія Бесарабії — за новим, на 14 днів раніше.

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