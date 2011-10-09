На Мексику летить ураган «Джова»

Ураган «Джова», який сформувався в Тихому океані, наближається до узбережжя Мексики.

Про це повідомляє національний центр попередження про урагани США, передає «Газета.Ru».

Швидкість поривів вітру, що супроводжує ураган, становить 144 кілометри на годину.

На даний момент «Джова» розташований за 560 кілометрів від мексиканського портового міста Мансанільо і рухається зі швидкістю 9 кілометрів на годину в східному напрямку. Згідно з прогнозами фахівців, найближчими днями ураган може досягти південно-західного узбережжя Мексики.

Штормове попередження для деяких районів Мексики може бути оголошено метеорологами вже сьогодні.