В Японії - землетрус магнітудою 5,5

Землетрус магнітудою 5,5 стався у понеділок біля східного узбережжя Японії, повідомляє національний телеканал NHK.

Підземні поштовхи сталися о 11.45 за місцевим часом з епіцентром у префектурі Фукусіма, на північний схід від міста Івакі на острові Хонсю.

Землетрус відчувався і в Токіо. За даними телеканалу NHK, підземні поштовхи жодним чином не вплинули на хід аварійних робіт на АЕС "Фукусіма-1".

Про жертви, руйнування або загрозу цунамі поки не повідомляється, відзначає російська служба Бі-Бі-Сі.