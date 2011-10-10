В Японії - землетрус магнітудою 5,5
09:14, 10 жовтня 2011Світ
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Поштовхи відчувалися і в Токіо
Землетрус магнітудою 5,5 стався у понеділок біля східного узбережжя Японії, повідомляє національний телеканал NHK.
Підземні поштовхи сталися о 11.45 за місцевим часом з епіцентром у префектурі Фукусіма, на північний схід від міста Івакі на острові Хонсю.
Землетрус відчувався і в Токіо. За даними телеканалу NHK, підземні поштовхи жодним чином не вплинули на хід аварійних робіт на АЕС "Фукусіма-1".
Про жертви, руйнування або загрозу цунамі поки не повідомляється, відзначає російська служба Бі-Бі-Сі.
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