Ющенко показав дітям ”пекло”

10:52, 23 липня 2007
Світ
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Загалом з 1938 по 1945 роки в концтаборі Флоссенбюрг та його філіях було зареєстровано близько 100 тисяч в`язнів. Приблизно 30 тисяч з них загинули.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Німеччині взяв участь у відкритті музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг», де в ув’язненні перебував батько глави держави Андрій Ющенко.

У своєму виступі на відкритті музею Президент України зауважив, що хотів би схилити голову перед «усіма, хто пройшов це пекло».

З грудня 1944 року по 23 квітня 1945 року тут знаходився батько Президента – Андрій Ющенко. В.ЮЩЕНКО підкреслив: жахливі сторінки історії об’єднують людей, тож сьогодні необхідно винести із минулих подій правильні уроки.

Глава держави також подякував місцевій владі та громаді німецької землі за створення Меморіалу «Флоссенбюрг».

*** Концентраційний табір Флоссенбюрг було організовано CC у 1938 році. До 1942 року в’язні табору працювали в гранітних каменоломнях. З 1942 року ув’язнені Флоссенбюрга мусили працювати на військову промисловість фірми Мессершміт. Більша частина в’язнів була з Польщі, СРСР, Угорщини, Чехії та інших країн Європи.

Усього з 1938 по 1945 роки в концтаборі Флоссенбюрг та його філіях було зареєстровано близько 100 тисяч в’язнів. Приблизно 30 тисяч з них загинули.

Вже в 1946 році у Флоссенбюргу було створено меморіал жертвам концтабору. До входу в меморіал було перенесено колишні табірні ворота та декілька фрагментів табірної огорожі. Також було збережено будинок крематорію, який став об’єктом меморіалу. Згодом меморіал концтабору було доповнено різними пам’ятниками та меморіальними об’єктами.

 

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