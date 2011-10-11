У Єгипті страчено чоловіка, який убив сімох християн

У Єгипті страчений Мухаммед Ахмед Мухаммед Хусейн - вбивця членів християнської коптської громади, передає Reuters.

Вбивство, за яке засуджений 41-річний М.Хусейн, також відомий як Хамам аль-Камуні, сталося в різдвяний святвечір 2010 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. У м.Наг-Хаммаді з машини, в якій, крім Хусейна, були ще два злочинці, по парафіянах коптської церкви був відкритий вогонь з автоматичної зброї. Від вогнепальних поранень померли 7 парафіян і поліцейський, який охороняв церкву. Цей випадок став причиною погіршення і без того складних відносин християн-коптів з місцевими мусульманами.

Тіло повішеного злочинця видано родичам в морзі м.Олександрія для подальшого поховання.

Напруженість між релігійними групами Єгипту серйозно посилилася після повалення Хосні Мубарака через поширення впливу прихильників організації "Брати-мусульмани".

Щонайменше 36 осіб, у тому числі військовослужбовці, загинули і 327 постраждали в результаті зіткнень в центрі Каїра в неділю ввечері під час масової демонстрації протесту коптів. Єгипетські християни вимагали відставки губернатора Асуана, де напередодні спалили церкву, і захисту своїх прав.