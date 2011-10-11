Туареги виказали Каддафі

У Лівії представники племені туарегів припускають, що повалений лівійський лідер Муамар Каддафі ховається в пустелі на південному заході країни - поблизу кордону з Нігером і Алжиром, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на представника туарегів в Національній перехідній раді.

У той же день нова влада Лівії заявили, що прихильники Каддафі в Сирті загнані в глухий кут, і війська НПР контролюють близько 90 відсотків території міста.

У місті Бені-Валід, яке також є оплотом прихильників Каддафі, сили нової лівійської влади в понеділок відступили із зайнятих напередодні позицій. Представник військового командування Національного перехідного ради назвав цей відступ «тактичним».

Туареги - народ групи берберів у Малі, Нігері, Буркіна Фасо, Марокко, Алжирі та Лівії.