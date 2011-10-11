Туареги виказали Каддафі
02:45, 11 жовтня 2011Світ
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Ніхто не знає, де він
|Район розселення туарегів
У той же день нова влада Лівії заявили, що прихильники Каддафі в Сирті загнані в глухий кут, і війська НПР контролюють близько 90 відсотків території міста.
У місті Бені-Валід, яке також є оплотом прихильників Каддафі, сили нової лівійської влади в понеділок відступили із зайнятих напередодні позицій. Представник військового командування Національного перехідного ради назвав цей відступ «тактичним».
Туареги - народ групи берберів у Малі, Нігері, Буркіна Фасо, Марокко, Алжирі та Лівії.
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