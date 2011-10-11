Результати виборів у Польщі (офіційно)
Правляча партія утримала позиції
Правляча партія Польщі прем`єр-міністра Дональда Туска виграла парламентські вибори, набравши 39,18% голосів виборців, повідомляє Державна виборча комісія після підрахунку 100% бюлетенів.
Опозиційна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського - 29,98%;
Рух Паликота - 10,02% (партія створена рік тому, вперше бере участь у виборах);
Польська народна партія (PSL) - 8,36%;
Союз лівих демократичних сил - 8,24%.
Виборча явка на виборах склала 48,9%.
PSL і партія Туска вже заявили про створення коаліції. Таким чином, Туск залишиться на посаді прем`єра ще на чотири роки.
Уряд Польщі формує партія, яка здобула перемогу на парламентських виборах. За пропозицією партії, що перемогла глава держави призначає прем`єр-міністра, якого потім затверджує Сейм.