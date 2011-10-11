Результати виборів у Польщі (офіційно)

Правляча партія Польщі прем`єр-міністра Дональда Туска виграла парламентські вибори, набравши 39,18% голосів виборців, повідомляє Державна виборча комісія після підрахунку 100% бюлетенів.

Опозиційна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського - 29,98%;

Рух Паликота - 10,02% (партія створена рік тому, вперше бере участь у виборах);

Польська народна партія (PSL) - 8,36%;

Союз лівих демократичних сил - 8,24%.

Виборча явка на виборах склала 48,9%.

PSL і партія Туска вже заявили про створення коаліції. Таким чином, Туск залишиться на посаді прем`єра ще на чотири роки.

Уряд Польщі формує партія, яка здобула перемогу на парламентських виборах. За пропозицією партії, що перемогла глава держави призначає прем`єр-міністра, якого потім затверджує Сейм.