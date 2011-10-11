Хто більше зробив для наближення до ЄС: Ющенко чи Янукович?

Складно відповісти, хто з двох президентів більше наблизив Україну до Євросоюзу - «прозахідний» Віктор ЮЩЕНКО чи «проросійський» В. ЯНУКОВИЧ.

Про це сказав керівник представництва німецького Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ в інтерв`ю Інституту Горшеніна.

«Звісно, плюс Президента ЯНУКОВИЧА в тому, що у нього є свій уряд і свою більшість у парламенті. Це означає, що за його заявами, цілком ймовірно, підуть конкретні дії. Тому що європейська інтеграція - це не міжнародна політика, це, перш за все - зміна внутрішніх стандартів», - сказав він.

За словами Н.ЛАНГЕ, у В.ЮЩЕНКО ж часто було так, що Євросоюз слухав його заяви, але всередині Україна після цього нічого не відбувалося.

«Тому можна констатувати, що реальних законів більше приймається за ЯНУКОВИЧА, ніж до нього. Це неоднозначна ситуація: з одного боку - дуже добре, що в України зараз, за ЯНУКОВИЧА, є здатність діяти і справді приймати рішення, імплементувати закони, є політична воля - наприклад, у сфері якнайшвидшої лібералізації візового режиму», - зазначив він.

При цьому експерт звернув увагу на успіхи в цій сфері. «Можна дискутувати про конкретні розділи цих законів, але вони приймаються і процес просувається. До цього ми кілька років спостерігали в Україну фазу, коли, на жаль, нічого не змінювалося. Інша сторона цієї здатності діяти - дефіцит правової держави та демократії, з якими треба боротися», - сказав Н.ЛАНГЕ.

Крім того, в інтерв`ю він висловив думку, що зі сторони виглядає так, начебто в Україну дуже багато всього відбувається. «Але насправді важливих подій дуже мало. Кожен день якийсь новий скандал - це більше схоже не на політику, а на спорт. І навіть журналісти пишуть про політику, як про спорт: ЯНУКОВИЧ забив гол, ТИМОШЕНКО забила гол. Але якщо проаналізувати те, які закони приймаються, як реально змінюється життя в країні, то істотних зрушень не помітно», - сказав він.