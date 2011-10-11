Британський МЗС зробив заяву щодо вироку Тимошенко

Велика Британія дуже стурбована вироком екс-прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО, вважаючи, що він може стати основною перешкодою для українського членства в Євросоюзі.

Про це заявив сьогодні голова Форин-офісу Вільям ХЕЙГ, передає РІА «Новости».

"Україна прагне до ЄС. Британія підтримує її в цьому. Але цього не відбудеться, поки Україна не дотримуватиметься високих демократичних стандартів, включаючи повагу прав людини, верховенства закону, не здійснювати чесне і прозоре правосуддя", - цитує слова В.ХЕЙГА повідомлення британського МЗС.

Міністр зазначив, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО і процеси проти інших колишніх членів українського уряду ставлять під питання відданість Києва цим цінностям.

"Ця справа може стати головною перешкодою на шляху підписання і ратифікації договору про асоціативне членство і створення зони вільної торгівлі з ЄС", - додав В.ХЕЙГ.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році.