Повідь в Англії: з`явилися мародери, жителі - в паніці (фото)

Випадки мародерства відмічені в центральних районах Англії, що піддалися повені. Від безперервних дощів особливо страждають Оксфордшир, Ворчестершир, Ворвікшир і Глочестершир.

Працівники надзвичайних служб трудяться в цілодобовому режимі, щоб захистити електропідстанції від зростання рівня води. Але все таки довелося відключити підстанцію в Кестлмідс,через що тисячі садиб в Глостеширі і окремих районах Херефордшира залишилися без електрики. Водою затоплені дороги, створюються багатогодинні пробки.

Уже є двоє загиблих. Власті ведуть евакуацію жителів з подтоплених будинків в містах Глостер, Челтнем, Тьюксбері, Чиппінг Кемпден і Мортон, а також з ряду районів Бірмінгема, передає ІТАР-ТАРС. Дві найбільші річки - Темза і Северн - можуть скоро вийти з берегів. Жителі панічно скуповують товари першої необхідності, через це не вистачає хліба, молока, питної води і бензину.

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