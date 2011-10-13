КМРЄ занепокоєний судовими процесами в Україні

Комітет міністрів Ради Європи (керівний орган Ради Європи, очолюваний до листопада цього року Україною – УНІАН) висловив серйозне занепокоєння у зв`язку з вироком колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, відповідна заява була схвалена на засіданні Комітету міністрів.

При цьому в заяві, схваленій консенсусом, також висловлюється занепокоєння у зв`язку із судовими процесами проти інших представників опозиції і відчуття того, що ці процеси є політично мотивованими.

У заяві Комітет міністрів попросив Генерального секретаря Ради ЄС Торбйорна ЯГЛЕНДА передати це занепокоєння українській владі, а також продовжити діалог з владою України з метою розвитку незалежної судової системи та імплементації законодавства відповідно до стандартів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, Комітет міністрів Сонета Європи складається з міністрів закордонних справ країн-членів або постійних представників країн-членів при Раді Європи.