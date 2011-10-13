Сорос та ще 95 осіб написали листа про подолання кризи

Американський інвестор Джордж Сорос і 95 відомих політичних діячів, учених-економістів і бізнесменів написали листа до влади 17 країн єврозони.

Автори відкритого звернення, надрукованого в The Financial Times та ще кількох європейських виданнях, застерегли чиновників від краху світової фінансової системи і дали кілька порад для вирішення кризової ситуації.

Вони вважають заходи, які вживаються в єврозоні для боротьби з кризою, недостатніми і запізнілими. Звернення закликає влада єврозони вдатися до юридично обов`язкової угоди про створення єдиного міністерства фінансів. Також економісти порадили посилити нагляд у банківській сфері та розробити єдину стратегію, основними пунктами якої стануть бюджетна консолідація і економічне зростання.

На думку авторів листа, європейський Центробанк і Європейський стабілізаційний фонд повинні об`єднатися в рамках рекапіталізації банків, які перевантажені боргами країн єврозони і потребують додаткової ліквідності.

Під зверненням підписалися колишній президент Фінляндії Махті Ахтісаарі, колишній прем`єр-міністр Угорщини Гордон Байнаї, колишній міністр фінансів Німеччини Ганс Ейхель, колишній федеральний канцлер Австрії Альфред Гузенбауер, колишній прем`єр-міністр Польщі Тадеуш Мазовецький, колишній президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, повідомляє Лента. ру.