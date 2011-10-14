Польські експерти: українці мляво реагують на вирок Тимошенко

Експерти польського аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава) сумніваються, що в Україні відбудуться масові акції на знак протесту проти засудження колишньої глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у дослідженні експертів OSW Славоміра МАТУШАКА та Тадеуша ОЛЬШАНСЬКОГО, яким володіє УНІАН.

Аналітики у своєму огляді відзначили дуже гостру критику європейських політиків на адресу керівництва України та мляву реакцію більшості українців.

„Незважаючи на те, що перед приміщенням суду дійшло до сутичок між прихильниками Юлії ТИМОШЕНКО та спецпідрозділами міліції, а більше десяти людей було затримано, імовірність масових акцій протесту є дуже низькою”, - вважають експерти.

Вони нагадали про невдалу спробу опозиції організувати масові протести після арешту екс-прем’єра на початку серпня: „Все вказує на те, що цього разу буде так само”.

Аналітики також вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО була засуджена, оскільки Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та люди з його оточення переслідували ціль виключити її з політики, нагадавши, що, згідно з українським законодавством, засуджена остаточним вироком особа не може брати участі у виборах.

„Незважаючи на те, що громадська підтримка ТИМОШЕНКО після програшу на президентських виборах у лютому 2010 році серйозно знизилась, вона залишається найважливішим лідером опозиції та сприймається Партією регіонів як головна загроза для її влади”, - написали аналітики.

Експерти зазначили, що „регіоналів” влаштовує варіант звільнення екс-прем’єра після того, як суд визнає її провину, що пізніше вони можуть використовувати в політичній боротьбі з нею.

„Водночас, з самого початку для влади був неприйнятним варіант визнання ТИМОШЕНКО невинуватою”, - підсумовують вони.