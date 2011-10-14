Азаров підпише угоду про зону вільної торгівлі СНД

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що на саміті глав урядів країн-учасниць СНД 18 жовтня у Санкт-Петербурзі буде підписано угоду про запровадження всеохоплюючої зони вільної торгівлі СНД.

Про це він заявив на засіданні економічного прес-клубу, повідомляється на сайт Кабміну.

"Ми розраховуємо, що у Санкт-Петербурзі підпишемо угоду про запровадження зони вільної торгівлі. Для нас це надзвичайно важливо. Після запровадження ЗВТ ми отримаємо можливість активно просувати наші товари на ринки країн СНД", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду підкреслив, що 40% українського експорту спрямовується до Росії та країн СНД.

Крім того, він зазначив, що Україна також перебуває на завершальній стадії підписання угоди про ЗВТ з Євросоюзом. М.АЗАРОВ підкреслив, що наша країна проводить консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі також і з іншими країнами світу, після укладення яких вдасться суттєво диверсифікувати експорт і покращити зовнішній платіжний баланс України.

"Це стратегічна мета для нас", - підкреслив прем`єр-міністр.