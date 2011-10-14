У Польщі знову розбився і згорів ущент літак

У Польщі сьогодні знову розбився легкомоторний літак, загинули двоє осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, жертвами аварії, швидше за все, є польські громадяни, котрі брали участь в Міжнародних авіаційних змаганнях.

„Літак згорів. Він настільки знищений, що важко сказати, якого типу це машина”, - сказав прес-секретар пожежників Малопольського воєводства Анджей СЄКАНКА, зауваживши, що його гасили шість пожежних бригад.

За словами прес-секретаря, катастрофа забрала життя 52-річного чоловіка та 51-річної жінки.

„За даними свідків, літак летів за дивною траєкторією, почав стрімко падати вниз. Було видно, що щось не так”, - додав А.СЄКАНКА.

Він зауважив, що машина впала за 20 метрів від забудованого району.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у Польщі сталися дві аварії легкомоторних літаків, які забрали життя п’ятьох осіб.

У червні під час V Авіаційного пікніку у польському Плоцьку аварія легкомоторного літака забрала життя пілота.

Червнева аварія з 1997 року стала вже четвертою на авіашоу, а попередні катастрофи забрали життя 9 осіб.