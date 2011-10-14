Британський міністр звільнився через сусіда

Міністр оборони Великобританії Ліам Фокс пішов у відставку на тлі скандалу зі зловживанням службовим становищем, йдеться у повідомленні Міноборони, повідомляють РИА-новости.

Скандал вибухнув після того, як до ЗМІ потрапила інформація про те, що Фокс надав доступ до Міноборони своєму другові, колишньому сусідові по квартирі і свідкові на весіллі Адаму Уерріті, який також супроводжував міністра у зарубіжні поїздки і представлявся радником Фокса, хоча насправді ним не був.

З ініціативи прем`єр-міністра Девіда Кемерона щодо Фокса проводиться службове розслідування, результати якого мають опублікувати 21 жовтня.

Місце Фокса в уряді займе нинішній міністр транспорту Філіп Хаммонд. Таким чином, відставка міністра оборони спричинить за собою хвилю перестановок в коаліційному уряді, який прийшов до влади в травні 2010 року.

Коли з`явилися перші новини про участь Уеррітті в роботі міністра, Фокс вибачився. Навіть службове розслідування не віщувало відставки.

Однак за кілька днів на поверхню виплив ряд скандальних подробиць. Уерретті, окрім іншого, більше 20 разів відвідував міністерство оборони - не відомо, в якому статусі, а також супроводжував Фокса у 18 закордонних подорожах, відвідуючи офіційні зустрічі, вечері, благодійні вечори.

Більше того, у п`ятницю газета Times опублікувала статтю, в якій стверджується, що в іноземних поїздках друга Фокса спонсорувала якась приватна компанія, що займається питаннями безпеки і пов`язана з Ізраїлем.

Уеррітті ще належить відповісти на питання щодо його зв`язків з міністром в рамках розгляду.

У своєму листі прем`єр-міністру Девіду Камерону з проханням про відставку Фокс написав: "Я завжди повторював, що національна безпека повинна бути понад усе. Тепер я повинен відповідати стандарту, який сам і встановив".

Кемерон у відповідному листі висловив жаль у зв`язку з відставкою міністра - одного зі своїх найближчих соратників, але визнав, що розуміє причини звільнення.

"Мені дуже шкода, що ви залишаєте уряд", - сказав британський прем`єр.

Звільнення Фокса - друга гучна відставка коаліційного уряду і перша велика втрата Консервативної партії. У 2009 році незабаром після парламентських виборів з`ясувалося, що головний секретар Казначейства (перший заступник міністра фінансів) Девід Лоус оплачував за рахунок бюджетних коштів житло для свого співмешканця. Парламентський скандал, що перетік у сексуальний, призвів до відставки головного секретаря, який також входить до складу кабінету міністрів.