Поліція Німеччини зашле таємних агентів у ліві угруповання

Німецька поліція має намір заслати таємних агентів в угруповання лівих екстремістів. Для цього пропонується дозволити їм брати участь у діяльності злочинців, щоб не привернути увагу і отримати необхідну інформацію, повідомляє Deutsche Welle.

На думку голови Спілки службовців німецької кримінальної поліції Андре Шульца, контроль щодо лівого екстремізму надто довго недооцінювали. "По всій країні поліції зараз бракує кількасот спецкадрів, які після подій 11 вересня 2001 перекинули на боротьбу з ісламістським терором", - заявив Шульц в інтерв`ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Голова Профспілки німецької поліції Райнер Вендт виступив з вимогою заслати агентів у групи лівих екстремістів, щоб викрити останніх. Він звернув увагу, що "кротам" доведеться брати участь у протиправних діях, щоб не викрити себе, пише мережеве видання Focus Online.

У четвер у Берліні на залізничних коліях знову виявили судини з займистою сумішшю. Це вже вісімнадцятий випадок, коли відвернено спробу підпалу. Основна мета дій екстремістів - паралізувати рух поїздів. Більшість "коктейлів Молотова" знешкодили, два з них спалахнули. Відповідальність взяло на себе одне з лівоекстремістських угруповань, але інформації про конкретні злочинців немає, зазначає агентство dpa. До розслідування підключилася федеральна прокуратура - за підозрою в "антиконституційному саботажі". Німецька залізниця, втрати якої сягають мільйонів євро, оголосила нагороду за дані про паліїв - 100 тисяч євро.

Федеральний уряд Німеччини розглядає варіант встановити більше камер відеоспостереження на вокзалах. Але абсолютний захист на 34 тисячі кілометрів залізничних колій, на думку парламентського статс-секретаря при міністрі транспорту Енака Ферлемана, забезпечити неможливо.