Лукашенко прийняв вірчі грамоти посла України

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО прийняв вірчі грамоти Надзвичайного і Повноважного Посла України в Білорусі Ігоря ЛІХОВОГО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білоруської держави.

«За роки незалежності ми зуміли зміцнити й розширити економічні і культурні відносини двох споріднених слов`янських народів, які склалися впродовж століть», - сказав О.ЛУКАШЕНКО, приймаючи вірчі грамоти українського дипломата.

Президент Білорусі зазначив, що за останні 4 роки товарооборот між Білоруссю й Україною збільшився більш ніж у 4 рази і склав у 2006 році майже 2,5 мільярда доларів.

О.ЛУКАШЕНКО також прийняв вірчі грамоти послів Німеччини, Республіки Кенія, Королівства Марокко, Королівства Нідерландів, Султанату Оман, Сирії, Швейцарії, Шрі-Ланки, Ефіопії, Японії.

«Білорусь виробила свою модель соціально-економічного розвитку, свій шлях будівництва правової демократичної держави не за чужими рецептами, а спираючись на історичні традиції, інтереси й прагнення народу. Багато в чому завдяки цьому у нас високі темпи економічного розвитку і соціально-політична стабільність суспільства», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО, вітаючи дипломатів.

Глава Білорусі підкреслив, що головним принципом зовнішньої політики Білорусі є багатовекторність і розвиток всебічної взаємовигідної співпраці. «Ми маємо намір активно використовувати творчий потенціал міжнародної дипломатії для розширення економічних, політичних і культурних зв`язків, пошуку нових перспективних партнерів для реалізації спільних ініціатив і проектів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 лютого 2007 року підписав указ про призначення І.ЛІХОВОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.

До цього призначення І.ЛІХОВИЙ обіймав посаду керівника Служби з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України.

З вересня 2005 року по листопад 2006 року був міністром культури і туризму України.