Несподіваний контрнаступ сил Каддафі
01:07, 17 жовтня 2011Світ
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Два останніх міста чинять запеклий опір
Сили, вірні полковникові Каддафі, провели несподіваний контрнаступ проти військ Національної перехідної ради в місті Сирт, змусивши їх безладно відступати на два кілометри, повідомляє Бі-бі-сі.
Наступу передував сильний ракетний і кулеметний обстріл.
Запеклі зіткнення між повстанцями і силами полковника Каддафі тривають у місті Бані Валід, де сили НПР, отримавши підкріплення і важке озброєння, зайняли промисловий район у центрі міста. "Ми дійшли до центру міста і підняли прапор", посилається на одного з їхніх командирів Reuters.
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