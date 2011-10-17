Несподіваний контрнаступ сил Каддафі

Сили, вірні полковникові Каддафі, провели несподіваний контрнаступ проти військ Національної перехідної ради в місті Сирт, змусивши їх безладно відступати на два кілометри, повідомляє Бі-бі-сі.

Наступу передував сильний ракетний і кулеметний обстріл.

Запеклі зіткнення між повстанцями і силами полковника Каддафі тривають у місті Бані Валід, де сили НПР, отримавши підкріплення і важке озброєння, зайняли промисловий район у центрі міста. "Ми дійшли до центру міста і підняли прапор", посилається на одного з їхніх командирів Reuters.