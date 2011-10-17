Лукашенко заборонив Януковичу втручатися

Серед дипломатичних листів на сайті WikiLeaks оприлюднено розповідь американського посла в Києві про зустрічі з Віктором Януковичем в 2006 році. Тоді той був лідером опозиційної партії і скаржився на утиски з боку Юлії Тимошенко, змальовує ситуацію Комсомольска правда в Україні.

П`ять років тому Віктор Янукович сказав, що добре знайомий з помічником Лукашенка на грунті спільного інтересу до спорту. Цей помічник зізнався, що якщо Янукович і його партія стануть частиною правлячої коаліції, то Лукашенко зацікавлений у тісній співпраці з Україною "стосовно Росії". Лукашенко був незадоволений своєю ізоляцією, сподівався коли-небудь зустрітися з Януковичем. А майбутній український президент вважав, що Лукашенка не слід заганяти в кут і занадто тиснути на нього.

І тут Янукович розповів історію, що розкриває характер Лукашенка.

Як відомо, прадід Януковича народився в білоруському селі Януки. Тепер це село вимирає. 2003 року Віктор Янукович побував там і вирішив допомогти місцевим жителям, дав грошей на новий електротрансформатор.

Лукашенко, дізнавшись, влаштував скандал губернатору області, і той заблокував подальшу допомогу. Янукович подзвонив Лукашенку, і білоруський президент сказав йому, мовляв, було спочатку спитати у нього дозволу. Янукович відповів, мовляв, не думав, що це необхідно, просто дав грошей, не отримуючи нічого натомість. Білоруський президент відповів, що Януковичу слід пам`ятати: він, Лукашенко, в Білорусі господар.