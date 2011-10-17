ООН вже знає, коли народиться семимільярдний мешканець землі

31 жовтня кількість населення Землі перевалить за 7 млрд. Це станеться лише через 12 років після того, як народився шестимільярдний мешканець.

Тоді ним став боснійський хлопчик, що з`явився на світ в Сараєво в ніч на 12 жовтня 1999 року - в перші її хвилини. Так постановила ООН, передає ТСН з посиланням на "Комсомольскую правду в Украине".

Семимільярдного мешканця оголосять напередодні 31 жовтня. Хоча всім зрозуміло, що неможливо вказати пальцем на когось конкретно. Оскільки кожну годину на планеті народжуються по 10 тисяч дітей. І найбільші "гущі" там, де щільність і чисельність населення вище. А це - Китай та Індія. Аж ніяк не європейська країна. Але у ООН своє бачення.

"Обраний" буде обов`язково визначений і цього разу. Адже вже вирішено, що 31 жовтня на Землі стануть жити 7 мільярдів людей.

Насправді далеко не всі експерти впевнені, що чисельність населення планети досягне рекордної позначки саме цього року і 31 жовтня. Наприклад Вольфган Лутс і його колега Сергій Щербов з Віденського інституту демографії вважають, що рубіж в 7 мільярдів навряд чи буде подолано і в 2013 році. І швидше за все це станеться до 2020 року.

Директор відділення народонаселення ООН Ханія Злотник відстоює свою дату (31 жовтня). Визнає, що помилка в місяць-другий, а то й на рік, в принципі можлива. Але не більше того.

За прогнозами ООН, чисельність в 10 мільярдів осіб буде досягнута до 2100 року. Вчені ж говорять лише про ймовірність подібного розвитку подій. І оцінюють її в 85%.

Раніше у Бюро перепису населення США спрогнозували, що у 2050 році найбільш густонаселеною країною земної кулі стане Індія, десь у 2025 році обігнавши Китай. США залишаться на третьому місці - з населенням в 423 млн. осіб (у 2010 році - 308 млн).

За останніми прогнозами Організації об’єднаних націй, чисельність населення України до 2050 року складатиме 30 млн людей.