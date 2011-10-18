Повінь у В'єтнамі забрала життя 55 людей
09:06, 18 жовтня 2011Світ
784 0
Доля ще 4 - невідома
У центральних районах В`єтнаму і дельті річки Меконг у результаті повеней загинуло 55 чоловік, передає Радіо «Свобода».
За даними влади, невідомою залишається доля ще щонайменше чотирьох осіб З постраждалих регіонів евакуйовано більш як сім тисяч жителів. У зоні затоплення опинилися близько 170 тисяч будинків, а також приблизно 23 тисячі гектарів рисових плантацій.
Повені, викликані проливними дощами, продовжуються у В`єтнамі третій тиждень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter