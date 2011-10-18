Повінь у В'єтнамі забрала життя 55 людей

У центральних районах В`єтнаму і дельті річки Меконг у результаті повеней загинуло 55 чоловік, передає Радіо «Свобода».

За даними влади, невідомою залишається доля ще щонайменше чотирьох осіб З постраждалих регіонів евакуйовано більш як сім тисяч жителів. У зоні затоплення опинилися близько 170 тисяч будинків, а також приблизно 23 тисячі гектарів рисових плантацій.

Повені, викликані проливними дощами, продовжуються у В`єтнамі третій тиждень.