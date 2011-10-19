У Нью-Йорку продали "Золотий діамант"

Діамант унікального насиченого жовтого кольору вагою в 32,77 карата продали на торгах аукціонного дому Christie`s у Нью-Йорку за 6,578 мільйона доларів, повідомляє РІА "Новости".

Фахівці називають цей діамант каплеподібної форми одним з найбільш рідкісних і бездоганних, поява на ринку яких завжди стає подією. Національний геологічний інститут США відніс "Золотий діамант" до найбільш унікальних у своєму класі. Лише один з 10 мільйонів алмазів має якості, які відносять його до класу діамантів насиченого кольору.

Очікувана ціна аукціону становила 6-8 мільйонів доларів, тому Christie`s очікував, що зможе побити рекорд ціни за карат, встановлений 1990 року в Лондоні. Тоді за діамант "Золота краплина" було заплачено 3,75 млн. дол, тобто - 203 тис. дол за карат. Проте лондонська планка залишилася не взятою.

Усього торги ювелірними прикрасами Christie`s принесли 46,599 мільйнів доларів.