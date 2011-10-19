Греки штурмували парламент - поліція відповіла гранатами, кулями й газом

Сотні поліцейських розігнали протестувальників із площі Синтагма перед парламентом Греції.

Про це повідомляє РІА “Новости”.

Поліцейські перейшли в наступ, застосовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати, вони погнали тисячі демонстрантів у двох напрямках. Площа затягнута щільною хмарою сльозогінного газу й завалена уламками мармуру. Тим часом зіткнення десятків анархістів зі спецназом тривають на прилеглих вулицях.

За останніми даними, у виступах проти уряду брали участь близько 100 тис. осіб, але лише 200-300 із них брали участь у безпорядках. Поранено щонайменше 15 поліцейських і декілька громадян, близько десятка осіб затримано.

У той же час Zn.ua з посиланням на Euronews пише, що маніфестанти зробили спробу штурму парламенту, і мало не увірвалися в будівлю. Під натиском натовпу поліція відступила до самого входу до парламенту, насилу відтіснивши людей, які рвалися в будівлю, від парадних сходів. За цими даними, серед застосованих поліцейськими спецзасобів були ще й гумові кулі.

Демонстранти виступають проти нових заходів уряду зі скорочення витрат в обмін на продовження міжнародної кредитної підтримки ЄС і МВФ.