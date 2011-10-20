У Газпромі вперше прокоментували справу Тимошенко

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв в доповіді на зустрічі міністрів енергетики країн-учасниць Міжнародного енергетичного агентства в Парижі вперше офіційно прокоментував висновок колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

"Наприклад, ЄС у переговорах з Україною щодо подальшого розширення співробітництва вимагає звільнення екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко як певної попередньої умови, - заявив Медведєв.

"Тим не менше, ЄС не підкреслює в однозначній формі, що він вимагає від України забезпечення безперешкодного і безперервного транзиту російського газу в Європу", - додав він.

У цьому Медведєв бачить політику подвійних стандартів.

"Українські транзитні кризи 2006 і 2009 року були штучно створені політиками, більш того - не російськими", - підкреслив заступник голови правління Газпрому.

Як повідомлялося, раніше офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов відмовився прокоментувати ситуацію з винесенням судового вироку Тимошенко з газового справі.

ТСН