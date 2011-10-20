Медведєв: Росія переживе, якщо її не приймуть до СОТ

Росія переживе, якщо їй відмовлять у прийнятті до Світової організації торгівлі (СОТ), повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив у середу президент Росії Дмитро Медведєв у підмосковних Горках на зустрічі з представниками Громадського комітету своїх прихильників. Він також зазначив, що вступ до СОТ не тільки в інтересах Росії, а й в інтересах грамотного регулювання міжнародних торгових потоків.

"Усі повинні розуміти і наші партнери по процесу приєднання до СОТ, що це не тільки в інтересах Росії. Це в інтересах різного бізнесу, іноземного бізнесу і в цілому, в інтересах грамотного регулювання міжнародних торгових потоків. Це дорога з двостороннім рухом", - сказав Медведєв.

"Ми, звичайно, до цього готові, але якщо нам казатимуть, що ми з якихось причин не годимося навіть, ми це переживемо. Це абсолютно точно, абсолютно щиро", - зазначив він.

Медведєв заговорив про СОТ у відповідь на репліку губернатора Краснодарського краю Олександра Ткачова, який повідомив, що в найближчі три-п`ять років селянство зможе наситити внутрішній продовольчий ринок, і закликав президента захистити російське сільське господарство після приєднання до Світової організації торгівлі.

"Щодо СОТ. Тут усе зрозуміло. Це ви послали привіт нашим друзям. Передамо, що й не треба нам ніякого СОТ, нам добре і без СОТ, і нема чого там робити в цьому СОТ. Я з вами згоден: нема чого нам робити в цьому СОТ. Жарт, звісно ", - цитує РІА "Новости".