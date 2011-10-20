Лукашенко попередив, що долар у Білорусі обвалиться

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО прогнозує різке зниження курсу долара після початку роботи єдиної сесії на валютній біржі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

«Майте на увазі, що курс долара такий не буде. Зараз зведемо обидві сесії в одну, і курс долара цей впаде. Якщо вже відверто говорити, ми високий курс долара і підтримували, не втручаючись, подекуди обережно діючи», - заявив Президент.

На думку О.ЛУКАШЕНКА, попит на іноземну валюту роблять здебільшого так звані індивідуальні підприємці і ті, хто ввозить імпорт некритичного порядку.

«Ну то чому їм долар дешевий продавати? Але головне, це те, що підприємства нині не продають валюту, вони чекають єдиного курсу, яким він складеться. І щойно виллється на ринок ця вся готівка, доларова і євро, яку ми віддаємо зараз на закупівлю газу тощо, то пропозиції щодо долара будуть дуже високі. І коли буде один курс, підприємство 30% обов`язково продає, - за цією ціною продав, за цією ж ціною можна й купити валюту, - абсолютно буде інший курс. Тому це також треба мати на увазі, а не пристосовуватися до курсу, який сьогодні 8 чи 9 тисяч», - відзначив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 14 вересня на Білоруській валютний-фондовій біржі (БВФБ) разом з основною сесією, де валюта продається за офіційним курсом на соціально значущі цілі, була запущена додаткова сесія торгів для формування «вільного» курсу.

За час роботи БВФБ (з 14 вересня по 19 жовтня) обсяг операцій становить 625 млн. 414 тис. доларів США, 228 млн. 463 тис. євро.

Торги доларом і євро проводилися 25 разів. Початковий курс долара (14 вересня) був зафіксований на позначці 8600 рублів, максимальний — 9010 (13 і 14 жовтня), мінімальний — 7610 (5 жовтня), на останніх торгах (19 жовтня) — 8790.

Відсьогодні Білорусь виходить на єдиний обмінний курс національної валюти. Він формуватиметься винятково ринковими інструментами, запевняє влада.