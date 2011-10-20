ЗМІ: Скривавлене тіло Каддафі привезли в Місрату

Тіло колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі доставлено в Місрату. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Кореспондент телеканалу також заявив, що Al Arabiya отримала дозвіл на зйомки тіла екс-лідера Джамахірії.

Нагадаємо, екс-лідер Джамахірії Муаммар Каддафі помер в Сірті від отриманих під час захоплення поранень.

Цю інформацію вже підтвердив міністр інформації ПНС Лівії Махмуд Шаммая. Крім того, місцеве телебачення показало фотографії, на яких зображено скривавлене тіло Каддафі та командувача його військами Абу Бакра Юнуса Джабера.

20 жовтня лівійські повстанці повідомили, що Муаммар Каддафі отримав смертельні поранення в ході бою з урядовими військами.

Пізніше повідомлялося, що в цілях безпеки, тіло колишнього диктатора буде надіслано в "секретне місце".

Потім лівійський телеканал Al Libya спростував інформацію про загибель свого лідера. Як відомо, цей канал ідконтрольний прихильникам Муаммара Каддафі.

У той же час джерела телеканалу "Аль-Джазіра" підтвердили інформацію про загибель Каддафі.

За його інформацією, він був убитий під час бою у його рідного міста - Сірт, а його тіло доставлено в Місурату. Один з офіцерів армії ПНС також розповів, що полковника знайшли в підземному укритті.

Існує ще одна версія смерті Каддафі - полковник загинув, коли колона автомобілів, в одному з яких він намагався виїхати з Сірта, була атакована авіацією НАТО.