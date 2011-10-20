Єврочиновників потішила смерть Каддафі

Президенти Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ і Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відзначають, що зі смертю полковника Муаммара Каддафі Лівія вступає на шлях нового демократичного майбутнього.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, переданій УНІАН.

«Сьогодні Лівія може перегорнути сторінку в своїй історії та вступити на шлях нового демократичного майбутнього», - заявили президенти ЄС і Єврокомісії.

При цьому вони закликали Національну перехідну раду Лівії до національного примирення для здійснення демократичного, мирного і прозорого перехідного періоду в країні.

Як повідомляв УНІАН, М.Каддафі був захоплений сьогодні під час боїв біля міста Сірт.

Пізніше представники Національної перехідної ради Лівії заявили, що М.Каддафі помер від одержаних поранень.

Останній раз екс-лідер Лівії звертався до своїх прихильників 6 жовтня. М.Каддафі заликав до багатомільйонних акцій протесту проти нової влади.

Масові акції протесту в Лівії почалися в лютому 2011 року і незабаром переросли у відкрите збройне протистояння. Підтримку повстанцям надали сили НАТО, чия авіація з 19 березня почала завдавати ударів по позиціях армії М.Каддафі.

Наприкінці серпня війська повстанців за підтримки Північноатлантичного альянсу взяли столицю країни Тріполі, після чого М.Каддафі зник у невідомому напрямі. Деякі члени його сім`ї, зокрема, дружина Сафія, дочка Аїша, сини Мухаммед і Ганнібал втекли до Алжиру.

У лютому лівійські опозиціонери сформували Перехідну національну раду, яка була офіційно визнана як єдиний легітимний орган влади 60 державами.