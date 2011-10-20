Єврочиновників потішила смерть Каддафі
Тепер у Лівії почнеться демократія?
Президенти Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ і Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відзначають, що зі смертю полковника Муаммара Каддафі Лівія вступає на шлях нового демократичного майбутнього.
Про це йдеться в їхній спільній заяві, переданій УНІАН.
«Сьогодні Лівія може перегорнути сторінку в своїй історії та вступити на шлях нового демократичного майбутнього», - заявили президенти ЄС і Єврокомісії.
При цьому вони закликали Національну перехідну раду Лівії до національного примирення для здійснення демократичного, мирного і прозорого перехідного періоду в країні.
Як повідомляв УНІАН, М.Каддафі був захоплений сьогодні під час боїв біля міста Сірт.
Пізніше представники Національної перехідної ради Лівії заявили, що М.Каддафі помер від одержаних поранень.
Останній раз екс-лідер Лівії звертався до своїх прихильників 6 жовтня. М.Каддафі заликав до багатомільйонних акцій протесту проти нової влади.
Масові акції протесту в Лівії почалися в лютому 2011 року і незабаром переросли у відкрите збройне протистояння. Підтримку повстанцям надали сили НАТО, чия авіація з 19 березня почала завдавати ударів по позиціях армії М.Каддафі.
Наприкінці серпня війська повстанців за підтримки Північноатлантичного альянсу взяли столицю країни Тріполі, після чого М.Каддафі зник у невідомому напрямі. Деякі члени його сім`ї, зокрема, дружина Сафія, дочка Аїша, сини Мухаммед і Ганнібал втекли до Алжиру.
У лютому лівійські опозиціонери сформували Перехідну національну раду, яка була офіційно визнана як єдиний легітимний орган влади 60 державами.