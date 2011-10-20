ПНР: Каддафі загинув випадково
23:38, 20 жовтня 2011Світ
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Версія нової влади
Муамар Каддафі був убитий ненавмисно, наказу про його вбивство не було, заявив, як передає Reuters, представник Перехідної національної ради (ПНР) Лівії.
Як повідомили представники влади на прес-конференції в Тріполі, Каддафі загинув в перестрілці між його прихильниками і бійцями ПНР вже після того як він був захоплений у полон.
Вбито також син Каддафі - Мутассіма. Тіла обох доставлені в місто Місурата. Доля ще одного сина диктатора - Сейф аль-Іслама - поки невідома, повідомляє Радіо Свобода.
Лідери країн Заходу вітали повідомлення про смерть Каддафі. Операцію НАТО в Лівії найближчим часом буде припинено, - повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.
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