Каддафі поховають таємно

Колишній лідер Лівії Муамар Каддафі, який загинув у четвер на півночі країни, буде похований за мусульманськими звичаями в таємному місці, щоб його могила не стала місцем паломництва для його прихильників, передає телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на заяву Перехідної національної ради (ПНР) .

Крім того, в ПНР заявили, що офіційно про звільнення Лівії буде оголошено в суботу вранці, зауважує РІА "Новости".

69-річний Муаммар бен Мухаммад Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамід аль-Каддафі, який правив Лівією 42 роки, загинув у своєму рідному місті Сирті після того, як його захопили в полон прихильники ПНР. Вантажівка, в якій Каддафі везли, як запевняє нова влада, в госпіталь, потрапив під перехресний вогонь. В результаті тільки-но заарештований екс-лідер країни отримав вогнепальне поранення в голову.