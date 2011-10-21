Президент України Віктор Янукович прибув на Кубу c державним візитом, його літак приземлився в аеропорту ім.Хосе Марті під Гаваною, передає кореспондент РІА "Новости".

Президента зустріли заступник міністра закордонних справ Куби Дагоберто Родрігес, посол України Тетяна Саєнко, працівники МЗС Куби.

У програмі візиту - переговори з представниками кубинської влади, підписання документів про двосторонню співпрацю, участь у кубинсько-українському бізнес-форумі та відвідання курортного комплексу "Тарара", де проходять лікування діти, постраждалі від аварії на ЧАЕС.

Спільні документи будуть підписані в сфері фінансової діяльності, транспорту, молодіжної політики і спорту.

Очікується, що вранці в неділю В. Янукович залишить Кубу.