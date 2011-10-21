Китайські спецслужби зміцнюють позиції в Україні

У Києві відбулася зустріч делегації Центральної служби охорони Китайської Народної Республіки з керівництвом Управління державної охорони України, на якій було закладено правову основу двостороннього співробітництва між цими правоохоронними органами спеціального призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УДО України, приїзд китайської делегації здійснено у рамках українсько-китайських відносин, які значно активізувалися після нещодавнього державного візиту Голови КНР Ху ЦЗІНЬТАО в Україну.

Зокрема, з керівництвом УДО України представники спецслужби охорони Китаю обговорили ключові моменти проекту договору про співробітництво і взаємодію між спецслужбами двох країн, а також розглянули механізми обміну інформацією та досвідом.

На переконання сторін, зазначена співпраця забезпечить високий рівень протидії проявам міжнародному тероризму, безпеку як державних діячів, так і простих громадян.