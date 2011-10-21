Експерти вимагають від Януковича завершити переговори з ЄС

Українська спільнота фахівців з європейської інтеграції закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дотримуватися послідовної аргументації офіційного Києва щодо євроінтеграційного курсу держави.

Про це йдеться у заяві української спільноти фахівців з європейської інтеграції, оприлюдненій на прес-конференції в УНІАН.

«Представники громадських організацій та аналітичних центрів, незалежні експерти та громадські діячі вважають неприпустимою можливість відкласти підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, про що нещодавно заявив український Президент», - йдеться у заяві.

На переконання авторів заяви, відсутність формально задекларованої перспективи членства у Євросоюзі за жодних обставин не може вважатися підставою для гальмування парафування та подальшого підписання Угоди про асоціацію, адже цей документ за своїм змістом і є детально прописаною європейською перспективою України.

Громадьскі експерти зазначають, що попри заяви деяких депутатів від Партії регіронів, Європейський Союз не чинить зовнішнього тиску на Україну, оскільки Україна сама добровільно та без зовнішнього примусу обрала шлях політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.

«Такий формат співпраці передбачає дотримання європейських цінностей, зокрема, цінностей демократії - чесної політичної конкуренції, незалежної судової системи та верховенства права», - йдеться у заяві.

Експерти наголошують, що непослідовність дій і заяв влади віддаляє Україну від запланованого на грудень парафування Угоди про асоціацію, а відтак позбавляють країну європейської перспективи.

На переконання експертів, такий розвиток подій містить низку загроз для України:

- по-перше, відсутність юридично закріплених зобовязань реалізувати в Україні проєвропейські реформи значно знизить рівень ймовірності проведення таких реформ у майбутньому;

- крім того, перспектива безвізового режиму для українців буде відкладена на невизначений термін;

- також зменшаться обсяги та зміниться якість зовнішньої допомоги ЄС, що значно звузить можливості для України провести фундаментальні інституційні і структурні реформи, без яких подальша модернізація країни за європейською модедллю буде неможливою.

У зв`язку з цим експертна спільноста вимагає від Президента завершити переговори з Євросоюзом парафуванням та підписанням Угоди про асоціацію, а для цього забезпечити умови для проведення чесних і прозорих парламентських виборів, а також забезпечити верховенстьво права та незалежність судової гілки влади в Україні.