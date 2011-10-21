У Чилі студенти захопили будівлю парламенту

В Чилі десятки студентів та інших протестувальників зайняли будинок конгресу в Сантьяго під час дебатів комітету, який обговорює бюджетні асигнування на освіту, повідомляє Газета.Ru.

Поліція заблокувала вхід до будинку рамками, щоб перекрити вхід для більшості протестувальників.

Студенти протестують вже практично півроку, вимагаючи безкоштовної освіти.

Міністр освіти Феліпе БУЛЬНЕССКОГО та інші учасники засідання поспішно залишили будинок.

Декілька юнаків залізли на стіл, розмахуючи плакатами «Безкоштовна освіта» і «Референдум нині».

Спікер парламенту Гвідо ЖІРАРДІ звернувся до протестувальників з промовою і пообіцяв, що поліція не застосовуватиме силу, щоб розігнати їх.

Під час переговорів із студентами парламентарії пообіцяли прийняти закон про референдум із соціальних питань в країні, після чого студенти погодилися залишити будинок.