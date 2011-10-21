У Мінську тривають затримання

Сьогодні в столиці Білорусі Мінську має пройти акція солідарності з політв`язнями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, акція, яку організовує громадянська кампанія «Європейська Білорусь», планується на Жовтневій площі.

Тим часом, за інформацією правозахисників, у Мінську продовжуються превентивні затримання напередодні цієї акції солідарності з політв`язнями. Правозахисники повідомляють про затримання вже двох активістів кампанії – Максима ВІНЯРСЬКОГО і Андрія МОЛЧАНА. Сьогодні вранці також був затриманий фігурант кримінальної справи про масові безпорядки 19 грудня 2010 року Федір МІРЗОЯНОВ, помилуваний Президентом.

Напередодні, 20 жовтня, Генпрокуратура Білорусі винесла офіційне попередження про неприпустимість порушення законодавства про масові заходи активісту «Європейської Білорусі» Сергію КАЗАКОВУ, який також був засуджений у справі про події 19 грудня 2010 року й помилуваний Президентом.

За інформацією Генпрокуратури, встановлено, що «КАЗАКОВ має безпосереднє відношення до розповсюдження закликів до проведення 21 жовтня несанкціонованих акцій протесту на Жовтневій площі в Мінську і центральних площах інших населених пунктів країни».

Оскільки заявок на проведення 21 жовтня масової акції на Жовтневій площі в Мінську та інших населених пунктах республіки до місцевих органів влади не надходило, Генпрокуратура повідомила С.КАЗАКОВА про можливість притягнення до відповідальності за порушення порядку організації та проведення масових заходів.

Водночас Верхня палата парламенту Білорусі сьогодні, 21 жовтня, схвалила поправки до закону «Про масові заходи», що обмежують можливість їх проведення.

Зокрема, влада прирівнює до терміну «пікетування» організовані за допомогою Інтернету збори людей. Встановлюється, що до отримання дозволу на проведення акції активісти не мають права розміщувати в глобальній мережі інформацію про дату та місце її проведення. Розширено перелік місць, де проведення масових заходів не допускається.

Законопроект ініційований МВС Білорусії. Приводом стали акції мовчазної солідарності громадян, які протестують проти політики влади, що проходили в республіці. Лише у червні-липні було арештовано близько півтори тисячі їх учасників.

Для набуття чинності закон має бути підписаний Президентом і опублікований у центральних ЗМІ.