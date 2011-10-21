Президента Камеруну переобрали водинадцяте

Верховний суд Камеруну оголосив про перемогу правлячого з 1982 року президента Поля БІЙЇ на виборах глави держави, що відбулися 9 жовтня, передає РІА «Новости».

Процентне співвідношення голосів, що були подані за 23 учасників виборів, буде оголошено пізніше.

На виборчі дільниці прийшло близько 7,5 мільйона камерунців.

Експерти не сумнівалися у перемозі 78-річного П.БІЙЇ на одинадцятих виборах президента після отримання країною незалежності у 1960 році, оскільки камерунська опозиція ослаблена внутрішніми конфліктами і не змогла домовитися напередодні голосування про висунення єдиного кандидата у президенти.

П.БІЙЯ очолює правлячу партію "Демократичне об'єднання камерунського народу".

Основним його суперником був лідер партії "Соціал-демократичний фронт" (СДФ) Ні Джон Фру НДІ. Цей політик, який користується підтримкою англомовного півдня держави, двічі брав участь у виборах президента - у 1997 і 2004 роках.

У ході нинішньої виборчої компанії не обійшлося без скандалів. За десять днів до голосування група бойовиків влаштувала стрілянину в економічній столиці і найбільшому місті Камеруну Дуала. На думку місцевих експертів, зловмисники намагалися таким чином спровокувати антиурядові заворушення у камерунській державі.

Камерун - країна, багата на запаси нафти. Крім того, природні умови для ведення сільського господарства тут більш сприятливі, ніж в інших країнах, розташованих на південь від Сахари. У Камеруні число письменних людей перевищує 70% населення - це один із найвищих показників в Африці.