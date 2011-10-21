НАТО припинить військові дії в Лівії через 10 днів

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен оголосив у п`ятницю про завершення операції в Лівії "Об`єднаний захисник" з 31 жовтня, повідомляє РІА "Новости".

Рада НАТО ухвалила це попереднє рішення на рівні послів 28 країн-членів альянсу на основі відповідної рекомендації натовських військових на чолі з головнокомандувачем об`єднаними збройними силами альянсу в Європі американським адміралом Джеймсом Ставрідісом.

"Ми прийняли попереднє рішення завершити операцію в Лівії з 31 жовтня", - сказав Расмуссен журналістам після п`яти з половиною годин засідання.

За його словами, члени Ради НАТО вирішили завершити операцію одностайно за підтримки партнерів альянсу з її проведення.