Лікар Чавеса втік доки не пізно

Сальвадор Наваррете, колишній лікар президента Венесуели, який дав невтішний прогноз для Уго Чавеса, залишив країну через побоювання за власне життя, повідомляє Бі-бі-сі.

Наваррете нещодавно в інтерв`ю венесуельській газеті заявив, що Уго Чавес, швидше за все, не проживе більше двох років, оскільки у нього небезпечна форма раку - саркома.

За словами доктора, недавні події змусили його негайно виїхати. Як повідомив Наваррете, в його клініку приходили співробітники служби розвідки.

У четвер, після повернення з Куби, Уго Чавес заявив, що йому вдалося повністю вилікуватися від раку.