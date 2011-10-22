Лікар Чавеса втік доки не пізно
01:15, 22 жовтня 2011Світ
2174 0
Хвороба дала побічний ефект
Сальвадор Наваррете, колишній лікар президента Венесуели, який дав невтішний прогноз для Уго Чавеса, залишив країну через побоювання за власне життя, повідомляє Бі-бі-сі.
Наваррете нещодавно в інтерв`ю венесуельській газеті заявив, що Уго Чавес, швидше за все, не проживе більше двох років, оскільки у нього небезпечна форма раку - саркома.
За словами доктора, недавні події змусили його негайно виїхати. Як повідомив Наваррете, в його клініку приходили співробітники служби розвідки.
У четвер, після повернення з Куби, Уго Чавес заявив, що йому вдалося повністю вилікуватися від раку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter