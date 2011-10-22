ООН вимагає розслідувати смерть Каддафі

Рада ООН з прав людини (UNHRC) та міжнародні правозахисні організації заявляють про необхідність розслідувати обставини смерті Муамара Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

За словами представника Ради, є щонайменше чотири версії загибелі лівійського диктатора. Національна перехідна рада (НПР) Лівії стверджує, що Каддафі загинув у перестрілці після того, як був схоплений бійцями нової лівійської влади. Є, однак, свідчення про те, що Каддафі був застрелений тими, хто його схопив. Неназваний представник НПР визнав, що Каддафі був навмисно вбитий повстанцями: "Вони жорстоко побили його, а потім застрелили. Це - війна", - цитує агентство.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR) в Женеві вже зажадало розслідувати обставин загибелі Каддафі. Представник OHCHR назвав "шокуючою" відеозйомку, де повстанці волочать ще живого, а потім мертвого полковника.

Влада Лівії перенесли похорон Каддафі - у зв`язку з необхідністю додаткового огляду його тіла. Стверджується, що він буде похований з дотриманням усіх обрядів, однак про місце поховання оголошене не буде.

Суперечливі повідомлення надходять про долю одного з синів Каддафі - Саїфа аль-Іслама. За одними даними, він як і раніше на волі, за іншими - був поранений і схоплений в місті Злітен на заході Лівії.