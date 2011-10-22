Духовний лідер шиїтів зник у Лівії 33 роки тому

Ліванське шиїтське угрупування "Хезболла" привітала лівійський народ з тим, що він "перегорнув сторінку історії деспотичного режиму" Муамара Каддафі, і вітає "тріумфальну перемогу революції".

"Лівійський народ стоїть перед історичною можливістю провести зміни у своїй країні, (він також) має працювати над збереженням своїх ресурсів", - йдеться в заяві "Партії Аллаха".

У заяві "Хезболли" йдеться також, що організація очікує від нової лівійської влади "точної інформації про місце, де знаходиться шиїтський імам Муса Садр і двоє його супроводжуючих".

Духовний лідер ліванських шиїтів імам Муса Садр і його супутники - шейх Мохаммад Якуб і ліванський журналіст Аббас Бадреддін безслідно зникли 1978 року під час візиту до Лівії, куди вони прибули на запрошення Муамара Каддафі, пояснює РІА "Новости".

Представники поваленого лівійського режиму заперечували свою причетність до загибелі Муси Садра і його помічників, стверджуючи, що ті живі й здорові вилетіли з Тріполі до Рима, і могли стати жертвами "внутрішіїтської боротьби за владу".

Однак кілька днів тому голова ПНР Абдельхакім Бельхадж заявив, що має достовірну інформацію, яка вказує на те, що тіло імама поховане на фермі на південь від Тріполі.

Для з`ясування долі зниклого імама в неділю до Лівії вилетіла ліванська урядова делегація. Її члени, як повідомляє ліванська газета "Ан-Нахар", мають намір обговорити з ПНР подробиці проведеного ним розслідування.