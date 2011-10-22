Медіамагнат виплатить компенсацію родині вбитої дівчинки

Медіамагнат Руперт Мердок і підконтрольне йому видавництво News International виплатять два мільйони фунтів стерлінгів сім`ї вбитої в 2002 році дівчинки, чий телефон, як стверджують, прослуховували журналісти його газети, та ще один мільйон на благодійність від імені родичів, повідомляє Бі-бі-сі.

Минулого літа, коли вибухнув скандал з прослуховуванням телефонів британськими журналістами, більшість з яких працювали у виданнях, підконтрольних корпорації News Corp. Мердока, на поверхню спливла інформація про те, що репортери незаконно отримали доступ до голосової пошти на телефоні 13-річної Міллі Доулер, вбитої в 2002 році.

При цьому журналісти, імовірно, прослуховували її телефон у той час, коли вона ще вважалася зниклою без вісті.

Мердок, який приїжджав до Лондона в липні 2011 року давати свідчення парламентському комітету з ЗМІ, особисто зустрівся з родичами дівчинки і приніс їм вибачення.