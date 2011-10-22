Януковичу на Кубі вручили найвищий орден

Президенту Україну Віктору Януковичу вручено вищу державну нагороду Куби - орден «Хосе Марті».

Український лідер отримав її за особистий внесок у розвиток відносин між двома країнами. Нагороду йому вручив голова Держради і Ради міністрів Куби Рауль Кастро.

У списку нагороджених цим орденом в різні роки є Сальвадор Альєнде, Леонід Брежнєв, Ніколае Чаушеску, Уго Чавес, Індіра Ганді, Ху Цзіньтао, Олександр Лукашенко та Нельсон Мандела.

Учора президент України, який перебуває з державним візитом на Кубі, обговорив з Кастро-молодшим двосторонні відносини і ряд питань міжнародної політики.