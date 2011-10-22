Молдова домовилася з Путіним про зниження ціни на газ

Молдова домовилася з РФ про укладення нового контракту на постачання природного газу з 2012 року. строком на п`ять років, а не на три роки, як запропонувала раніше російська сторона.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, таку заяву зробив прем`єр-міністр Володимир Філат, коментуючи підсумки своєї зустрічі з головою уряду Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в рамках засідання Ради глав урядів СНД.

В.Філат зазначив, що російська сторона розгляне можливість зниження ціни на газ для Молдови, розрахує нову формулу.

Молдовський прем`єр підкреслив, що за підсумками зустрічі з В.Путіним представники ВАТ "Газпром" і АТ "Молдовагаз" вже почали переговори в Москві. В.Філат висловив сподівання, що вже на початку наступного тижня будуть озвучені перші результати переговорів між експертами. Він не виключив, що знову вирушить до Москви для завершення переговорів з цього питання.

Раніше віце-прем`єр, міністр економіки Молдови Валерій Лазер і голова правління АТ "Молдовагаз" Олександр Гусєв, представляючи позицію Кишинева на переговорах щодо нового газового контракту, заявили, що Молдова виступає за зміну формули розрахунку ціни на російський газ і за надання їй певних преференцій .

Молдавська сторона виступає за те, щоб вартість газу не так суворо була прив`язана до динаміки цін на нафтопродукти на міжнародних ринках і враховувала купівельну спроможність населення. Зокрема, Кишинів наполягає на тому, щоб у формулу визначення ціни на газ для Молдови, крім газойлю і мазуту, були включені й інші енергетичні ресурси, наприклад вугілля, що дозволить зберігати відносно стабільну ціну, меншу, ніж зараз.