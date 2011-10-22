Помер крон-принц Саудівської Аравії

Член саудівської королівської родини, син засновника королівства і спадкоємний принц Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд помер у США, де проходив курс лікування, у віці 83 років, повідомило офіційне інформаційне агентство королівства SPA.

В уряді кронпринц очолював міністерство оборони і авіації, був заступником голови Ради міністрів і генеральним інспектором.

Принц Султан - п`ятнадцятий син засновника Саудівської Аравії короля Абдель Азіза. Він почав свою державну кар`єру в 1947-му році, обійнявши посаду губернатора Ер-Ріяда. У 1962-му році старший брат Султана, король Фейсал призначив його міністром оборони і авіації, і цей пост він обіймав майже 50 років. За безпосередньої участі принца Султана королівство перетворилося на одного з найбільших імпортерів зброї у світі, зазначає РІА "Новости".

Спадкоєним принцем Султан став 2005 року. Вважається, що кронпринц протягом свого життя був одним з найактивніших прихильником саудівсько-американського партнерства.

Телебачення Саудівської Аравії перервало всі передачі і передає в ефір молитви за упокій спадкоємця престолу.