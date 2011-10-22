Від Каддафі залишилося понад 200 мільярдів доларів?

Активи колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі, що зберігаються в закордонних банках, а також існують у вигляді золотовалютних резервів та інвестицій, становлять , за останніми даними, понад 200 млрд. дол., що вдвічі вище довоєнного показника річного обсягу виробництва в Лівії.

Про це пише газета Los Angeles Times із посиланням на представників нового керівництва Лівії.

За даними газети, ця сума також удвічі перевищила передбачувані раніше статки М.Каддафі, які оцінювалися в 100 млрд. дол. Якщо розділити багатство поваленого лідера Джамахірії на чисельність лівійського населення, на кожного лівійця доводилося б по 30 тис. дол., зазначає видання.

Яким чином були отримані дані про статки М.Каддафі, не повідомляється, передає РІА «Новости».

"Якщо цифри виявляться вірними, Каддафі увійде до історії як один із найбільш жадібних і найбільш ексцентричних світових лідерів", - пише газета.

Навесні на рахунках лівійської влади в банках США було заморожено загалом 37 млрд. дол. Ще близько 30 млрд. було заморожено на рахунках у Європі. За останні декілька місяців уряди країн Заходу розморозили частину блокованих лівійських активів для використання цих фінансових коштів на гуманітарні потреби жителів Лівії.

Кошти колишньої влади Лівії, включаючи активи полковника М.Каддафі та його наближених, заморожувалися на основі резолюції Ради Безпеки ООН 1970, щоб змусити режим М.Каддафі, що правив понад 40 років, припинити жорстоке придушення протестів. Передбачалося, що згодом ці активи могли б бути використані на потреби лівійського народу.

Як повідомлялося, в середині лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки Муамара Каддафі, який правив країною понад 40 років, що згодом переросли в озброєне протистояння між силами полковника і опозицією. В ході майже дев`яти місяців бойових дій супротивникам режиму М.Каддафі вдалося встановити контроль майже над усією територією Лівії. Перелом у бойових діях наступив у третій декаді серпня, коли сили опозиції за підтримки НАТО авіації зайняли лівійську столицю Тріполі.

У лютому опозиція сформувала в Бенгазі Перехідну національну раду (ПНР), яку оголосила єдиним легітимним органом влади в країні. ПНР визнали понад 60 країн.

М.Каддафі 20 жовтня при спробі втечі з Сірта було поранено під час ударів ВПС НАТО по його конвою. Потім полковник потрапив у полон до повстанців і помер за обставин, які й досі залишаються нез’ясованими.