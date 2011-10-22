Фюлє каже, що в Євросоюзі ніхто дверми перед Україною не грюкає

Комісар ЄС із питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявляє, що інтерес Європейського Союзу до підписання угоди про асоціацію з Україною залишається.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Із боку Євросоюзу ніхто не закриває й не грюкає дверми. Ніхто з боку Європейського Союзу не говорить про те, що припиняються контакти з українськими представниками», - підкреслив Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, «наш інтерес до підписання угоди про асоціацію залишається. Договір є важливим для України і важливим для Європейського Союзу».

Однак, зазначив Ш.ФЮЛЕ, залишаються певні умови, які Євросоюз, країни-члени ЄС вважають важливими для того, щоб зробити останній крок на шляху підписання угоди.

За його словами, «ми з нашими українськими друзями в питанні підготовки угоди про асоціацію були від самого початку відкриті і прозорі, та говорили, що можемо уявити взаємне порозуміння і гнучкість з боку Європейського Союзу та країн-членів у багатьох питаннях».

«Однак у питаннях, що стосуються головних демократичних цінностей, прав і свобод людини, законодавства, незалежності судів, там простору для компромісів немає», - наголосив Ш.ФЮЛЕ.

Він зазначив, що «ми чітко заявляли, що маємо сильне відчуття того, що у справі колишнього прем’єра пані ТИМОШЕНКО йдеться про вибірковий підхід до юстиції».

«Однак замість того, щоб ситуація була вирішена, ми є свідками винесеного вироку, яким засуджена колишній прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО. І далі ми дізнаємось про ще один процес, який має бути відкритий про неї, чуємо про різні розмови і зауваження про те, яку цінність має угода про асоціацію для України. Це нас, звичайно, засмучує», - сказав єврокомісар.

Але, підкреслив він, «з нашого боку бажання і готовність цей договір довести до завершення – точно є, тому що його сенс і його значення ми цілком усвідомлюємо».