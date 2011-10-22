У центрі Москви вимагали зміни влади

У центрі Москви сьогодні відбувся санкціонований загальногромадянський мітинг із вимогою зміни влади і проведення чесних виборів.

Як передає радіо «Свобода», в акції, організованій опозиційним рухом "Солідарність", незареєстрованою Партією народної свободи, громадськими активістами, взяли участь більш як 2 тис. чоловік.

Гасла мітингу - "Голосуй за Росію - голосуй проти всіх!", "Постав хрест на злодійській владі". Його учасники закликали громадян Росії висловити свій протест проти невільних, на їхню думку, виборів до Держдуми РФ 4 грудня, поставивши хрест навпроти всіх партій у виборчому бюлетені.

У мітингу брали участь не тільки москвичі, а й жителі інших російських регіонів. Організатори акції заявили, що проводитимуть подібні заходи до дня виборів 4 грудня.