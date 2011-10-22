Каддафі можуть поховати у морі
Розглядають кілька пропозицій
У лівійському Національному перехідному уряді (НПР) поки не вирішили, де пройдуть похорони колишнього лідера країни Муаммара Каддафі.
Про це повідомляє ввечері в суботу, 22 жовтня, веб-сайт італійської газети Corriere della Sera.
На даний момент в НПР розглядають кілька пропозицій в тому, що стосується місця похорону.
За однією з версій, Каддафі може бути похований в рідному місті Сірті або ж у Місураті. Однак нова влада Лівії побоюються, що в такому випадку могила стане своєрідним символом для решти прихильників покійного лідера.
Саме тому розглядається можливість поховати його в морі.
Зазначимо, як повідомлялося 3 травня, вбитий американським спецназом в Пакистані лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен був похований у морі.