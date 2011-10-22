Каддафі можуть поховати у морі

У лівійському Національному перехідному уряді (НПР) поки не вирішили, де пройдуть похорони колишнього лідера країни Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє ввечері в суботу, 22 жовтня, веб-сайт італійської газети Corriere della Sera.

На даний момент в НПР розглядають кілька пропозицій в тому, що стосується місця похорону.

За однією з версій, Каддафі може бути похований в рідному місті Сірті або ж у Місураті. Однак нова влада Лівії побоюються, що в такому випадку могила стане своєрідним символом для решти прихильників покійного лідера.

Саме тому розглядається можливість поховати його в морі.

Зазначимо, як повідомлялося 3 травня, вбитий американським спецназом в Пакистані лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен був похований у морі.

ТСН